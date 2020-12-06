Samanyolu Haber /Dünya / Spahn: Yaz sonuna kadar bitireceğiz /06 Aralık 2020 14:02

Spahn: Yaz sonuna kadar bitireceğiz

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüs aşısını uygulanmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yılın yazına kadar koronavirüse karşı toplu aşıların yapılmış olacağına inanıyorum" dedi.

SHABER3.COM

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn katıldığı bir tartışma programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Spahn, Mart ayı sonuna kadar yalnızca BioNTech şirketinden 11 milyon doz aşının geleceğini dile getirdi. Span, “Yıl ortasına kadar belli bir ihtimale onaylanacak toplam 5 aday aşı var. BioNTec-Pfizer ve Moderna'daki gelişmelerin yanı sıra Curevac, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson da bunlar arasında" diye konuştu.

Spahn, “Aşının bize maliyeti, aşı merkezlerinin kurulumu da dahil 5-6 milyar Euro. Sadece Kasım ayında işletmelere yaptığımız yardım 15-20 milyar Euro. Yani ekonomik olarak aşının maliyeti, yapılan yardımlardan çok değil” şeklinde konuştu.

Aşının doktor muayenehaneleri yerine neden aşı merkezlerinde yapıldığına dair bir sorulan soruya yanıt veren Bakan Spahn, “Doktor muayenehanelerinde aşıyı olmak isteyen fakat sırası gelmeyen kişilerin ısrarcı olmaları durumunda istenmeyen şeyler yaşanabilir. BioNTech firmasından alınacak aşıların -70 derecede tutulacak olması da aşı merkezlerinin tercih edilmesini gerektirdi” dedi.

Aşı olma zorunluluğunun bulunmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Spahn, “Kimlerin önce aşı olabileceği yasa ile belirlenmiştir. Yaşlılar, sağlık alanında çalışanlar ve kamusal alanda çalışan, mesela polisler gibi bunların önceliği var yasal olarak. Önceliklerin neden olduğunu bir kampanya başlatarak anlatmaya çalışacağız” diye konuştu.

Kovid-19'a karşı aşının yapılmasından sonra bir süre önlemlerin ve özellikle maske takma zorunluluğunun devam edeceğini dile getiren Spahn, “Yaştan kaynaklı öncelikli olanların aşı olmak için kimliklerinin yanında olması yeterli. Riskli grupların doktorlarından alacakları bir onay kağıdı yeterli olacak. Sağlık alanında çalışanların ise iş kimlikleri veya işverenin verdiği onay kağıdı aşı olmak için yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spahn: Yaz sonuna kadar bitireceğiz Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:04