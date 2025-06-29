SPD aşırı sağcı AfD'nin kapatılması için çalışma başlatıyor

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin'de yapılan olağan kongresinde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin kapatılması için yasal sürecin başlatılmasını talep eden önerge oybirliği ile kabul edildi.





DW Türkçe'nin haberine göre parti yönetiminin sunduğu önerge, AfD'nin Almanya Anayasası'na aykırılığını ortaya koyacak kanıtların toplanması amacıyla SPD'nin federal ve eyalet düzeyinde bir çalışma grubu kurulmasını öngörüyor. Yeterli kanıtların bulunması halinde, Sosyal Demokratlar, Alman Anayasa Mahkemesi'nde derhal bir kapatma davası açılması için bastıracak.





"Savunan Demokrasi Harekete Geçer: AfD'yi Yasaklama Sürecine Hazırlanın- İnsanları Geri Kazanın" başlıklı önergede AfD, "açıkça aşırı sağcı" ifadesiyle tanımlandı. Partinin anayasaya aykırı olduğuna dair kanıtlarının halihazırda "baskın" olduğu belirtilirken, AfD'ye uzun süredir "ırkçı kanadın hâkim olduğu" vurgusu da yapıldı. Oylarını giderek artıran İslam ve göç karşıtı AfD, Almanya çapında ikinci, doğu eyaletlerinde birinci siyasi güç konumunda.





Önergede ayrıca AfD'nin göçmen kökenlilerin, geldikleri ülkelere geri gönderilmesi anlamına gelen "tersine göç" yönündeki taleplerinin, Anayasayı ve insanlık onurunu ihlal ettiği kaydedildi. Partinin, "parlamenter demokrasiye güveni sistematik olarak zayıflatma" stratejisi izlediği ve "özgür ve demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmayı" amaçladığı ifade edildi.





AfD'nin kapatılmasına yönelik dava için çabalanacak

Kabul edilen önergede, SPD'nin bu nedenle "AfD'ye karşı Anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma davası açılması için her türlü çabayı göstereceği" vurgulandı. Ancak, bir yasak kararının söz konusu aşırı sağcı partinin ideolojisi ile siyasi mücadele etmenin yerini alamayacağı, bu ideolojiye karşı mücadeleye devam edileceği belirtildi.





Bu nedenle, Sosyal Demokrat Parti içinde kurulacak çalışma grubunun, AfD'nin politikalarına hem içeriksel hem de uygulamada karşı koymak için bir konsept geliştirmesinin amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca SPD'nin hedefinin, AfD seçmenlerini kalıcı olarak geri kazanmak olacağı da belirtildi.