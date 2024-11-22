SPD'den flaş Olaf Scholz kararı!

Almanya'nın en beğenilen siyasetçisi olan Savunma Bakanı Boris Pistorius, görev onayı en düşük Başbakan Olaf Scholz'a karşı adaylık yarışına girmeyeceğini açıkladı.





Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde 23 Şubat'taki erken seçimlerde Scholz yerine Pistorius'un başbakan adayı olarak gösterilmesi tartışılıyordu. 2021 yılından beri Başbakanlık koltuğunda oturan Scholz anketlerde oldukça kötü bir performans gösteriyor. Bu nedenle partinin bazı yerel örgütleri ile önde gelen isimleri Pistorius'un adaylığını destekliyordu.





DW Türkçe'nin haberine göre Pistorius'un kararını açıklamasının ardından SPD yönetiminin Scholz'un adaylığını Pazartesi günü resmen ilan etmesi bekleniyor.





Bild gazetesinin 15-18 Kasım tarihlerinde yaptırdığı ankette Scholz yüzde 31,4'lük görev onayıyla en kötü performansı gösteren siyasetçi, Pistorius ise yüzde 52,8 ile en popüler isim oldu.





Pistorius: Doğru aday Scholz

"Bu benim bağımsız, kişisel ve tamamen kendi kararım" diyen Pistorius "doğru adayın" Scholz olduğunu ifade etti. "Scholz akıl ve ihtiyatı temsil ediyor. Ve bu; küresel çalkantıların, dünya genelinde demokrasiyi tehdit eden tehlikeli popülist saldırıların yaşandığı böylesi zamanlarda özel bir öneme sahiptir" diye konuştu.





Savunma Bakanı olarak bir dönem daha görev yapmayı umduğunu dile getiren Pistorius, "Başarmak istediklerimi henüz tamamlayamadım ve bunlar (Almanya'nın) güvenliği için mutlaka yapılmalı" dedi.





Bu açıklamanın ardından SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, "Gelecek seçimlere Olaf Scholz ile katılmak istediklerini" duyurdu.





Anketlere göre SPD, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor. Seçimleri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin farkla birinci bitireceği öngörülüyor. Siyasi analistler seçimlerin ertesinde muhtemel hükümet formülünün Hristiyan Birlik ile SPD arasında bir koalisyon olabileceğine işaret ediyor.