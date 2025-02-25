SPD'den koalisyon açıklaması: Merz çizgisini değiştirmeli

Klingbeil, ZDF kanalına verdiği demeçte, CDU lideri Friedrich Merz'in çizgisini ve üslubunu değiştirmesi gerektiğini belirtti.



Koalisyon Görüşmeleri ve Beklentiler



Klingbeil, çalışan orta sınıfın daha iyi maaşlara ve emeklilik maaşlarının istikrara kavuşturulmasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, milyarlarca euroluk yatırımlarda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti. ARD televizyonuna yaptığı açıklamada ise, "Top Friedrich Merz'te. Görüşmeleri yürütme sorumluluğu kendisindedir" dedi.



CDU/CSU Yeşiller ile Koalisyon Kuramıyor



23 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde CDU/CSU yüzde 28,53 oy oranıyla meclise 208 milletvekili gönderirken, SPD yüzde 16,41 oy oranıyla 120 milletvekili kazandı. Yeşiller ise yüzde 11,61 ile 85 sandalye elde etti. Bu sonuçlarla CDU/CSU'nun Yeşiller ile birlikte hükümet kurması mümkün olmuyor.



SPD, CDU/CSU'dan "Borç Freninde" Yumuşama Bekliyor



SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius, CDU/CSU'nun "borç freni" politikasında esneklik göstermesini beklediklerini belirtti. Alman ordusunun yeterli teçhizata sahip olması için borçlanmanın şart olduğunu söyleyen Pistorius, bakanlığının bütçesinin gelecek yıllarda ikiye katlanarak 100 milyar euronun üstüne çıkması gerektiğini ifade etti.



CSU Seçim Yasasındaki Değişikliğin Geri Alınmasını İstiyor



CSU lideri Markus Söder, SPD ile siyasi içerikteki birçok farklılığa rağmen bir koalisyon kurabileceklerine inandığını belirtti. Söder, SPD-Yeşiller-Hür Demokrat Parti koalisyonunun yürürlüğe soktuğu seçim yasası reformunun geri alınması gerektiğini söyledi. CSU'lu Alexander Dobrindt ise SPD'nin göç politikasında değişikliğe açık olması gerektiğini belirtti ve bunun bir "temel şart" olduğunu ifade etti.