SP'den AKP'yi karıştıracak iddia: Erdoğan Soylu için 14 Haziran'ı bekliyor

AKP'de Soylu'yla ilgili rahatsızlık yaşandığı iddialarına Saadet Partisi de dahil oldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya, Soylu'dan rahatsız olan AKP'li vekillerin sanıldığından çok daha fazla olduğunu öne sürdü. Kaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu’dan rahatsızlık duyduğunu öne sürdü. Kaya, “Basit olsaydı emin olun sayın Cumhurbaşkanı çoktan bir gece yarısı kararname ile Soylu’yu görevden alırdı” ifadelerini kullandı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarından sonra katıldığı iki televizyon programında önceki bakan ve bürokratları adres gösterip “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demesinin AKP içinde tartışma yarattığı ve 15 AKP'li milletvekilinin parti yönetimiyle görüşüp rahatsızlığını dile getirdiği iddia edilmişti.







Sözkonusu iddianın yer aldığı haberi yayınlanan BBC Türkçe, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın iddiayı yalanlaması üzerine "Haberimizin arkasındayız" açıklaması yapmıştı.





Yerel Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanandan Sümen Altı programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya'nın konuşmasının ilgili bölümleri şöyle:





"KARİYER PLANI VAR"





“Sayın Cumhurbaşkanı uzun bir süredir bazı siyasi figürlerin ön plana çıkmasından rahatsız. Sayın Soylu, ekonomi bakanı değil. Güney beldesinde yapılan seçimlerde çıkıp ‘Temmuz’da ekonomi düzelecek’ diyor.





Sınır ötesi bir operasyon yapılıyor, MSB’nin, Genelkurmayın açıklama yapması gerekir. İşin PR’ını yapan bakıyorsunuz sayın Soylu. Pandemi ile ilgili bir şey olur, sayın Soylu... Soylu, AK Parti’ye girmeden önce de kendisine göre bir siyasi kariyer planlaması vardı.





Sayın Erdoğan ile mücadele edemeyeceklerini düşündükleri için, herkesin Erdoğan sonrasına bir planı var. Cumhur İttifakı dediğimiz ittifaka uygun bir siyasi dil ortaya koydu, Soylu. Kendince seçmen kitlesinde bir sempati oluşturmaya başladı.





Soylu'dan ilk rahatsızlık ‘İstifa etme’ sürecinde başladı. ‘Ben, istifa ediyorum’ dedi ama bugün de ortaya çıktı ki istifa etmeden önce bot hesaplar hazırlanmış.





"ULAŞTIRMA BAKANINI, TİCARET BAKANINI ALABİLİRSİNİZ AMA SOYLU..."





O bir PR’idi. Bahçeli açıklama yaptı, ‘İçişleri Bakanının istifası kabul edilmemeli’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı gece geç saatlerde istifasını kabul etmemek zorunda kaldı. O gün istifasını kabul edemediğiniz bir İçişleri Bakanı vardı. Bugün de istifasını talep edemediğiniz bir İçişleri Bakanı var. Bu sayın Tayyip Erdoğan'ın kendi siyasi hayatında bir kenara not edilmiş bir şey. Gelinen süreçte Soylu’nun, seçmen gözünde çok ciddi bir irtifa kaybettiğini düşünüyorum.





Bu yaşanan olaylar Soylu'nun siyasi yaşamını yerle bir etti. Cumhurbaşkanı, Soylu’nun gelip ‘Ben, bu işler ile ilgili herhangi bir kabahatim, suçum, günahım yok ancak benim ismim üzerinden hükümetin ve şahsınızın bu şekilde tartışma konusu yapılmasına gönlüm razı değil, ben istifa etmek istiyorum’ demesini memnuniyetle kabul ederdi. Soylu, bütün siyasi kariyerinin o gün biteceğini bildiği için diğer bakanlar gibi sessizce gidemez.





Ulaştırma Bakanını gece yarısı alabilirsiniz, Ticaret Bakanını gece yarısı alabilirsiniz ama sayın Soylu meydan okuyor. ‘Beni alamazsınız’ demek istiyor. Bu kadar basit olsaydı emin olun sayın Cumhurbaşkanı çoktan bir gece yarısı kararname ile Soylu’yu görevden alırdı. Cumhurbaşkanı, Soylu’nun bu tutumundan rahatsız.





"ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU NET BİLİYORUM"





İçişleri Bakanlığından alınmasına dair bir planı var ancak ortada bir Cumhur İttifakı var. Erdoğan, 14 Haziran’a kadar bir sorun istemiyor. ABD ile görüşmesine büyük bir önem atfediyor Erdoğan. 15 vekilin Soylu’dan rahatsız olduğunu söyleyen çok az söylemiş. Çok daha fazla olduğunu net olarak biliyorum. Geçmişte bir tanışıklığımız olan Milletvekili, AK Parti teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarımız var. Zaman zaman dost meclisinde bu konular konuşuluyor.





Görüşmenize bile gerek yok, 2012’de trene binmiş bir bakan, 2016 öncesini yerle bir ediyor. Sayın Soylu’nun videolarını hatırlayın. Cumhurbaşkanını eleştiriyordu. Bunu Cumhurbaşkanı bilmiyor mu? AK Parti içerisinde sayın Soylu’dan rahatsız olan ciddi bir kesim var ama lider bir konu hakkında konuşmayınca herkes susuyor.





Böyle bir partide bireysel rahatsızlıklar fazla olsa bile dile getirilemez. Sayın Cumhurbaşkanı Soylu ile ilgili olumsuz bir şey söylesin, en az 200 milletvekili bombardımana tutar sayın Soylu’yu.





Soylu, kendisini ön plana çıkarmak için AK Partilileri de rahatsız edecek şeyler yaptı. Soylu, Erdoğan ile birlikte var olduğunun da farkında. Soylu’nun bir kariyer planlamasının olduğunu unutmamak lazım. Bu videolar sonrası Soylu’nun siyasetteki ajandasını, beklentilerini mutlaka gözden geçireceğini ve değiştireceğini düşünüyorum."