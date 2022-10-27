Samanyolu Haber /Gündem / SPK, 18 kişiye borsalarda altı ay süresince işlem yasağı getirdi /27 Ekim 2022 12:08

SPK, 18 kişiye borsalarda altı ay süresince işlem yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

SHABER3.COM

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.

Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SPK, 18 kişiye borsalarda altı ay süresince işlem yasağı... Sonraki Haber >>

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:54