SPK’nın ihale oyununu Sayıştay ortaya çıkardı

Sayıştay, Sermaye Piyasası Kurumu’yla (SPK) ilgili denetim raporunu açıkladı.







Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker’in, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’na yönelik rüşvet iddiaları ve sonrasında başlatılan soruşturmayla gündeme gelen kurum bu defa bir ihalede yapılan yolsuzlukla gündeme geldi.





Sayıştay'ın raporunda Taşkesenlioğlu’nun başkanlığı döneminde SPK'nın araç kiralama hizmeti alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.





SPK raporunda usulsüzlük şu ifadelerle özetlendi:





“Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi” ihalesinde anılan işin Teknik Şartnamesine rekabeti engelleyici hükümler konulduğu görülmüştür.





ÖZELLİKLE BİR ARAÇ TARİF EDİLDİ





1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2023 aralığında iki yıl süreyle kiralanacak 30 araç için düzenlenen ihalenin teknik şartnamesinde istenilen özellikler ve ihale dosyasındaki bilgiler ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde, tarif edilen aracın Toyota Corolla (1.6 Passion/Flame X-Pack Multidrive S) modeli olduğu anlaşılmaktadır.





ÜRETİMİ SONLANDIRILMIŞ





Ancak söz konusu modelin 2020 sonu itibarıyla üretimi sonlandırılmıştır. Başka bir ifade ile 1 Ağustos 2021 tarihinde sıfır kilometre olarak teslim edilmesi istenen aracın 2021 model üretimi bulunmamaktadır.





İTİRAZLARA CEVAP VERİLMEDİ





3 firma ihale öncesinde yukarıda belirtilen nedenlerle ihale tarihinde bu ürünü piyasadan temin etmenin mümkün olmadığını, teklif vermekte sıkıntı yaşadıklarını ve teknik şartnamede gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğini İdareye yazılı olarak bildirmişlerdir.





Ancak söz konusu firmalara İdare tarafından cevap verilmediği gibi şikayet dilekçeleri hakkında herhangi bir karar da alınmamıştır.





BAŞKA ARAÇ VERDİLER





İhaleyi 01.07.2021-31.07.2021 tarih aralığı için doğrudan temin yöntemi ile araç kiralanan yüklenici firma kazanmış ve firma ihalede istenen araçları temin edemediğini idareye şifahi olarak söylenerek Toyota Corolla marka araçların yerine Passat (1.5 Tsı Act 150 Dsg Business) marka araçları teslim etmiştir.





Toyota Corolla marka araç yerine teslim edilen Passat marka araçlar Teknik Şartname'nin 3.4.'üncü maddesinde belirtilen yerli muhteva oranının yüzde 50 ve üzerinde olması gerektiği kriterini sağlamamaktadır.





“FİRMALARIN KATILIMI ENGELLENDİ”





Bu şekilde şartnameye konulan rekabeti engelleyici hükümler nedeniyle ihaleye teklif vermek isteyen bazı firmaların katılımı engellenmiş olmakta ve ihaleyi kazanan firma meri mevzuatta belirtilen yerli muhteva oranının yüzde 50 ve üzerinde olması gerektiği kriterini sağlamayan aracı teslim etmektedir.





Bu itibarla, Kurum tarafından yapılan ihalelere rekabeti engelleyici hükümler

konulmaması ve ihale hakkında yapılan şikayetler için ilgili mevzuatta belirtildiği üzere İdare

tarafından gerekçeli olarak karar alınması gerekmektedir.