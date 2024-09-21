Samanyolu Haber /Spor / Spor basınında acı kayıp /21 Eylül 2024 09:39

Spor basınında acı kayıp

Türk spor basını Ercan Güven’i kaybetti. Ahmet Çakır’dan sonra Ercan Güven’in vefatı da spor basınında derin üzüntü yarattı.

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Türk spor basınının duayen isimlerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi’nde 1980'li yıllardan bu yana spor yazarlığı yapan Güven, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Spor dünyası, kısa süre içinde gelen ikinci büyük kayıpla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde, spor basınının bir diğer efsane ismi Ahmet Çakır da 72 yaşında yaşamını yitirmişti.

Arka arkaya gelen bu üzücü vefat haberleri, Türk spor camiasında derin bir keder yarattı. Hem Ercan Güven’in hem de Ahmet Çakır’ın vefatı, spor basını ve takipçileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
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