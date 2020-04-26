Samanyolu Haber /Gündem / Spor Bilim Kurulu'ndan Türkiye Futbol Federasyonu'na 5 uyarı /26 Nisan 2020 10:33

Spor Bilim Kurulu'ndan Türkiye Futbol Federasyonu'na 5 uyarı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyon ve Süper Lig kulüpleri için tavsiyelerini sıraladı

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cuma günü Türkiye Futbol Federasyon ve Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlediği toplantıya futbolun başlamasıyla ilgili uyarılar gönderdi.

 
Bilim Kurulu ligler için şu uyarılarda bulundu: 

1- Sosyal mesafe günlük yaşamda bir buçuk metre civarı ancak futbol gibi temaslı müsabakalarda bu mesafeye hassasiyet göstermek imkânsız.

2- Bazı oyuncuların bir karşılaşmada ortalama 8 kez yere tükürdüğü öngörüsü var. Top 90 dakikanın büyük bölümünde zemine temas ediyor ve taç atışları elle kullanılıyor.

3- Savunma ve hücum oyuncuları arasındaki temaslar vücut vücuda. Çoğu zaman elle rakibin yüzüne temas oluyor.

4- Kaleci topa eliyle müdahale ediyor. Kaleci eldiveni olası bir virüsün muhafaza edilmesi açısından çok uygun bir zemin.

5- Soyunma odalarında da temas çok fazla. Malzemeciler herkesle ilgileniyor. Kulüp doktorları da olası sakatlıklarda fiziksel temasta bulunmak zorunda.
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