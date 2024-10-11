Samanyolu Haber /Spor / Spor dünyasını karıştıran olay: Kulüp başkanı arabayla yöneticiyi ezmeye kalktı /11 Ekim 2024 20:29

Spor dünyasını karıştıran olay: Kulüp başkanı arabayla yöneticiyi ezmeye kalktı

Bolu’da spor dünyasını karıştıran bir olay yaşandı. Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu kendi aracıyla, Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş’ın aracına defalarca çarparken Yavaş ezilmekten kıl payı kurtuldu.

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Olay, 25 Eylül'de D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisindeki bir otelin önünde meydana geldi.

İddiaya göre; Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı.

ARACIYLA EZMEYE KALKTI

Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı. Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, kameralara yansıdı. Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını belirtti.
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