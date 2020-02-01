Samanyolu Haber /Dünya / Spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi hayatını kaybetti /01 Şubat 2020 10:51

Spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir spor ve konser kompleksinin çatısı çöktü. Enkaz altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

usya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Petersburg’daki Peterburgskiy Spor ve Konser Kompleksi’nin çatısının çöktüğünü, enkaz altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sputnik'in aktardığına göre bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın demontaj sırasında meydana geldiği ve enkaz altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Çöken alanın 25-28 bin metrekare olabileceği belirtilen açıklamada, olay yerinde 68 kurtarma görevlisi ve 18 iş makinasının çalıştığı kaydedildi.

Mayıs 1980’de hizmete giren komplekste modernizasyon çalışmaları yürütülüyordu. 
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