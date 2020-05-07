Samanyolu Haber /Gündem / Spor salonu zincirinden iflas başvurusu /07 Mayıs 2020 09:36

Spor salonu zincirinden iflas başvurusu

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan işletmelerin başında spor salonları geliyor. Binlerce kişi üyeliğini dondurdu veya iptal etti.

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Spor salonları da ekonomik olarak zor günler yaşıyor. ABD'nin en ünlü spor salonu zincirlerinden biri olan Gold's Gym, iflas başvurusu yaptı. Türkiye'de de şubesi bulunan markanın CEO'su Adam Zeitstiff, bu başvurunun şu anki operasyonları etkilemeyeceğini söyledi. Firma için Türkiye’de bir konkordato başvurusu yapılmadı. Türkiye’de faaliyetler devam ediyor.

The Hill'da yer alan habere göre marka, şirketin kendisine ait olan salonlardan 30'unu nisan ayında tamamen kapattı. 700 salon ise franchise yöntemiyle işletiliyor.

CEO Zeitsiff, “Hiçbir yere gitmiyoruz! Maalesef bulunduğumuz sektör, birçokları gibi salgından çok kötü etkilendi. Maalesef bizim paket servisimiz yok. Bu nedenle gelirlerimizi korumamız çok zor” ifadelerini kullandı.

Adam Zeitstiff, spor salonlarına uygulanan karantina kalktıktan sonra, kapanan salonlardaki aletlerin diğer yerlere dağıtılması için bir planlama yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Tennessee ve Georgia gibi eyaletlerde spor salonları yeniden faaliyete geçse de yapılan anketler, müşterilerin geri dönmek için hazır olmadığını gösterdi. Morning Consult'un ekonomisti John Leer, “Birçok alanda, yasak olsun ya da olmasın insanların eski aktivitelerine dönmesi 3 ila 6 ay arası sürecek. Müşteriler sağlıkla ilgili haberleri yakından takip ediyor ve görüşleri, bu haberlere göre güncelleniyor” yorumunu yaptı.

Gold's Gym, ABD'de son iki günde iflas erteleme başvurusunda bulunan ikinci ünlü marka oldu. Dün de giyim sektörünün önemli markalarından J. Crew aynı başvuruda bulunmuştu.
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