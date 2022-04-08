Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da iki kadro dışı kararı /08 Nisan 2022 00:00

Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da iki kadro dışı kararı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de alınan Mesut Özil ve Ozan Turan'ın kadro dışı kararı konuşulmaya devam ederken bu kez de bir diğer Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da iki ismin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in iki İzmir temsilcisinden biri olan Altay'da iki ismin kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de alınan Mesut Özil ve Ozan Turan'ın kadro dışı kararı konuşulmaya devam ederken benzer bir olay da İzmir'in siyah beyazlı ekibinde yaşandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla 17. sırada yer alarak kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekiplerinden Altay'da flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Marco Paixao ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

İzmir ekibi, açıklamasında "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da iki kadro dışı kararı Sonraki Haber >>

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:26:53