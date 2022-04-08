Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da iki kadro dışı kararı

Spor Toto Süper Lig'in iki İzmir temsilcisinden biri olan Altay'da iki ismin kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.





Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de alınan Mesut Özil ve Ozan Turan'ın kadro dışı kararı konuşulmaya devam ederken benzer bir olay da İzmir'in siyah beyazlı ekibinde yaşandığı aktarıldı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla 17. sırada yer alarak kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekiplerinden Altay'da flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla 17. sırada yer alarak kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekiplerinden Altay'da flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Marco Paixao ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.İzmir ekibi, açıklamasında "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verdi.