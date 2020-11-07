Spor Toto Süper Lig ekibinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.





Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rutin yapılan Covid-19 testlerinide bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.





Açıklamada, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır." denildi.





Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor, oynadığı 6 maçta ise 6 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, 8. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak.