Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig ekibinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı /07 Kasım 2020 00:46

Spor Toto Süper Lig ekibinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SHABER3.COM

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rutin yapılan Covid-19 testlerinide bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır." denildi.

Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor, oynadığı 6 maçta ise 6 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, 8. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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