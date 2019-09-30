Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig ekibinin ismi değişti /30 Eylül 2019 22:39

Süper Lig ekibinin ismi değişti

Süper Lig ekibinde isim değişikliği kararı alındı. İşte ismini değiştirme kararı alan o kulüp...

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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün isminin "Gaziantep Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine karar verdiklerini bildirdi.

Büyükekşi, kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, daha önce bir basın toplantısında kulübün ismin şehrin ismini vurgulayan bir isimle değiştirmek istediklerini söyledi.

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Büyükekşi söz konusu isim değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğini ve kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Gazişehir Gaziantep
Konuşmaların ardından, olağanüstü genel kurulda daha önce şirket başkanlığına getirilen Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü'nün dernek başkanlığına da seçildi.
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