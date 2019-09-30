Süper Lig ekibinin ismi değişti

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün isminin "Gaziantep Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine karar verdiklerini bildirdi.





Büyükekşi, kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, daha önce bir basın toplantısında kulübün ismin şehrin ismini vurgulayan bir isimle değiştirmek istediklerini söyledi.





TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA BİLGİ VERDİ





Büyükekşi söz konusu isim değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğini ve kendisine bilgi verdiğini söyledi.



