Spor Toto Süper Lig ekibinin hocasından ayrılık açıklaması

Atakaş Hatayspor ise Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Ömer Erdoğan, anlaşmalı olarak gelecek sezon takımın başında olmama kararı aldığını duyurdu.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezonun son haftasında Giresunspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda görevinden ayrıldığını açıkladı. Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezonun son haftasında Giresunspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda görevinden ayrıldığını açıkladı.

"Önümüzdeki yıl Hatayspor'da teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Başkanımla toplantı yapacağım. Kendisinden müsaade isteyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu şehri, bu camiayı çok sevdik. Böyle bir karar verdim. Başkanım da inşallah kararımı destekler."