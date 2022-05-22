Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig ekibinin hocasından ayrılık açıklaması /22 Mayıs 2022 22:15

Spor Toto Süper Lig ekibinin hocasından ayrılık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Atakaş Hatayspor ise Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Ömer Erdoğan, anlaşmalı olarak gelecek sezon takımın başında olmama kararı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezonun son haftasında Giresunspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki yıl Hatayspor'da teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Başkanımla toplantı yapacağım. Kendisinden müsaade isteyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu şehri, bu camiayı çok sevdik. Böyle bir karar verdim. Başkanım da inşallah kararımı destekler."
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