Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig için Erdoğan'a başvuruldu /22 Nisan 2022 22:09

Spor Toto Süper Lig için Erdoğan'a başvuruldu

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması konusu tartışılırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir başvuruda bulunulduğu belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig'de küme düşme konusundaki tartışmalar sürerken, konunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aktarıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılıp, kaldırılmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, TBMM'de MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurduklarını açıkladı.
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