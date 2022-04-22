Spor Toto Süper Lig için Erdoğan'a başvuruldu

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme konusundaki tartışmalar sürerken, konunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aktarıldığı belirtildi.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılıp, kaldırılmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, TBMM'de MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu konuya ilişkin görüşlerini aktardı.
Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurduklarını açıkladı.