Spor Toto Süper Lig kulübünde 4 koronavirüs vakası

Gaziantep FK, iki futbolcu ve iki personelinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.





Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde;





"Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.





Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.





Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."