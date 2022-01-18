Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi /18 Ocak 2022 19:59

Spor Toto Süper Lig maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Spor Toto Süper Lig'deki 22. hafta mücadelelerinden Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor ekipleri karşı karşıya geldi. İlk devresi 0-0 sona eren maçın ikinci devresi için hakemler ve oyuncular sahaya gelirken, yoğun kar yağışı başladı.

Hakem Ümit Öztürk ve yardımcıları sahada inceleme yaptıktan ve futbolcular ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre müsabaka, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın 19 Ocak Çarşamba günü 17.00'de kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

Öte yandan karşılaşmanın oynanmasını isteyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Ümit Öztürk'e itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.
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