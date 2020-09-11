Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig start aldı /11 Eylül 2020 22:28

Spor Toto Süper Lig start aldı

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ile başladı. Karşılaşmada ise 3 gol vardı.

SHABER3.COM

Süper Lig'de 2020-21 sezonu Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımının başında ilk resmi maçından yeni transferleri Gökhan Gönül ve penaltıdan Jose Sosa'nın golüyle 2-1 galip ayrıldı.   

Caner Erkin'in bir penaltıdan yararlanamadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda evsahibi Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçmesine karşın, mücadeleden puan alamadı. 

Arda Kardeşler yönettiği karşılaşmada, Fenerbahçe'de lisansları çıkarılmayan yeni transferler Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kadroda bulunmadı. Ayrıca İtalyan kulübü Genoa ile anlaşan Miha Zajc da Rize'ye götürülmedi.

Karşılaşmanın önemli anları

17. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde ön direğe sert bir orta yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada sağ kanattan Michael Frey topu yerden ceza sahası içindeki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

32. dakikada Caner Erkin kullanılan penaltı vuruşunda sağ köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

35. dakikada savunmadan gelen uzun top sonrası meşin yuvarlağı kontrol eden Fernando Boldrin, Serdar Aziz'den sıyrılıp kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Fernando Boldrin'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Altay Bayındır, net bir gol pozisyonunu önlemiş oldu.

İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.

57. dakikada Samudio’nun yakın mesafeden vuruşunu Altay kurtardı, seken topa Abdullah kafayla vurdu, top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Melnjak’ın ortasında Skoda’nın düzgün kafa vuruşula top ağlara gitti ve evsahibi ekip 1-0 öne geçti.

76. dakikada Caner’in kornerden ortasında Gökhan Gönül’ün ön direkten kafa vuruşunda top çizgiyi geçti ve incelemenin ardından skor 1-1’e geldi.

85. dakikada, Enner Valencia, Moroziuk’un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe lehine 2. penaltı düdüğünü çaldı. 

86. dakikada topun başına gelen Jose Sosa, penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçiriyor.

Maç 1-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
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