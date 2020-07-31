Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de 23 yıl sonra bir ilk yaşanıyor /31 Temmuz 2020 17:57

Spor Toto Süper Lig'de 23 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Fatih Karagümrük'ün de Spor Toto Sğper Lig'e yükselmesiyle ligde tam 23 yıl sonra İstanbul'dan 6 ekip mücadele edecek.

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Önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de yıllar sonra bir ilk yaşanacak. İstanbul şehri, Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 mağlup etmesiyle birlikte 23 yıl sonra ilk kez 6 Süper Lig takımına ev sahipliği yapacak

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de playoff finalinde Adana Demirspor'u penaltılarda 6-5 mağlup etti ve bu yıl Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Böylelikle önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak.

Son olarak 1996/97 sezonunda 6 İstanbul takımını barındıran Süper Lig, bu görüntüyü yeni sezonda da verecek. Önümüzdeki sezonda İstanbul'dan son şampiyon Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele verecek.

Üç İstanbul kulübünün yanı sıra Zeytinburnu, Sarıyer ve İstanbulspor, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1996/97'de Süper Lig'de bulunuyordu. O sezon Sarıyer ve Zeytinburnu bir alt lige düşmüştü.
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