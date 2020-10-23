Spor Toto Süper Lig'de golsüz randevu

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.





Kasımpaşa maça hızlı başladı ve rakibine üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip bu üstünlüğü Hodzic'in ayağından gole de çevirdi ama VAR, Hodzic'in pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirleyerek golü 11. dakikada iptal etti.





İkinci yarıda da daha baskılı oynayan taraf Kasımpaşa olsa da 90 dakikadan gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 tamamlandı.





Bu skorun ardından Kasımpaşa'nın puanı 8'e, Göztepe'nin puanı ise 7'ye yükseldi.





Ligin 7. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.