Spor Toto Süper Lig'de heyecan artıyor: İşte 22. hafta sonrası yeni puan durumu

Süper Lig’in 22. haftası bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Gaziantepspor evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor’da sahasında Kasımpaşa’yı 3-1’le geçti. 22. haftanın son puan durumu da şekillendi.





Süper Lig’in 22. haftası oynana iki maçla tamamlandı. Gaziantepspor evinde Çaykur Rizesporu 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Antalyaspor’da evinde Kasımpaşa’yı 3-1 ile geçerek yükselişini devam ettirdi.





GAZİANTEP’TE 2 GOL, 2 PENALTI 1 KIRMIZI





Maçın 52. dakikasında, Andre Sousa’nın ceza sahası dışından attığı şutla golü bulan Gaziantepspor 1-0 öne geçti. 90+2’de ise Djilobodji’nin attığı golle maçın skoru 2-0 olarak belirlendi. Maçta Muhammed Demir iki penaltı kaçırdı. 56’te topu direğe nişanlayan golcü oyuncu 60’da kazanılan penaltıyı da dışarı attı. Rizespor’da Ivanildo Fernandes 56. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gaziantepspor mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle üstün tamamladı ve puanını 30 yaptı. Bir maçı eksik olan Rizespor ise 24 puanda kaldı.





ANTALYA KASIMPAŞA’YI 3 GOLLE GEÇTİ





Antalyaspor evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti ve puanını 22’ye çıkardı. Son 4 haftada toplam 8 puan alan kırmızı beyazlı takım 14’üncü sıraya yükseldi. Deplasmanda kaybeden Kasımpaşa galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Antalyaspor 52. dakikada Jahovic’in golü ile 1-0 öne geçti. 59 ise dakikada Jahovic’in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş VAR kararı ile skoru 2-0 yaptı. 62. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutu ile maç 3-0’a geldi. 74’te Aytaç Kara’nın serbest vuruşu ile Kasımpaşa skor tabelasını 3-1 getirdi.





SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU















