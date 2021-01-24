Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin lideri belli oldu

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 21. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırladı. Maçta 39. dakikada geriye düşen siyah-beyazlılar, Ljajic ve Aboubakar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.





Bu maçla beraber, Beşiktaş'ın 5 maçlık iç sahada gol yememe serisi sona erdi.





Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Beşiktaş 44 puanla liderliğini sürdürdü. İlhan Palut'un yerine göreve gelen Ünal Karaman ile ilk mağlubiyetini alan Göztepe ise 25 puanda kaldı.





İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, Beşiktaş ikinci yarının hemen başında beraberliği yakaladı. Devre arasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Adem Ljajic skoru eşitledi: 1-1.





Bu kez üstünlük sayısı için yüklenen Beşiktaş, 77'de bir gol daha bularak öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ortasına ceza sahası içinde uçarak kafa vuruşunu yapan Vincent Aboubakar golünü kaydetti. Kamerunlu yıldız böylece ligde 11 gole ulaştı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup ederek son 9 haftada sekizinci galibiyetini elde etti. Takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Göztepe ise sezonun 7. yenilgisini aldı.





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