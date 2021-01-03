Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de lider değişti /03 Ocak 2021 22:15

Spor Toto Süper Lig'de lider değişti

Galatasaray'ın Fraport TAV Anralyaspor ile beraber kaldığı haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 81 hafta sonra yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Maçın ilk yarısında bir penaltı kazanan ama bunu Bernard Mensah ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bir kez daha bulduğu bu fırsatı Georges-Kevin N'Koudou ile iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Ajdin Hasic ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde 10. galibiyetini alan ve 31 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.

Galibiyet serisi 4 maça çıktı 

Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

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