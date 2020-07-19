Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli oldu /19 Temmuz 2020 23:56

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyon belli oldu. Haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider olarak giren Medipol Başakşehir, İstanbul'da Kayserispor'u 1-0'la geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir'in takipçisi Trabzonspor ise evinde Konyapspor'a 4-3 kaybetti. Haftanın diğer önemli maçlarında ise Beşiktaş, Vodafone Park'ta 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi 2-0 yenerken, 3. sıradaki Sivasspor da Gençlerbirliği'ni aynı skorla geçmesini bildi.

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33. haftada Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra şampiyon olan 6. farklı kulüp oldu.

Kayserispor’u evinde kaptan Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, sezonun bitmesine 1 hafta kala ilk sırada bitirmeyi garantileyince ligin yeni şampiyonluk unvanını kazandı. 

Medipol Başakşehir, gelecek sezon kulüp tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.

Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.

Okan Buruk da adını tarihe yazdırdı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig’de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

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