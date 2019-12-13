Spor Toto Süper Lig'de sessiz açılış

Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor’u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.





Bu sonuçla Alanyaspor puanını 23'e yükseltirken, Antalyaspor 13 puana yükseldi.





Maçtan dakikalar





4. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.





12. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yacine Bammou'nun ortasına ceza sahasında Fernandes yükseldi ancak Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.





50. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un ara pasıyla savunma arkasına sızan Blanco, dar açıdan vurmayı denedi ancak zeminin de etkisiyle yavaşlayan şutunu kaleci Marafona kontrol etti.





54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in sert şutunda top Celustka'ya çarpıp az farkla üstten kornere gitti.





65. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Caulker'ın şutu auta gitti.





83. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına yakın bir noktadan şut açısı bulan Cisse'nin sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.





89. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası içerisine giren Fernandes’in pasında top Antalyasporlu Nazım’ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını işaret etti. Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı kararını iptal etti.