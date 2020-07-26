Spor Toto Süper Lig'e son bilet için iki aday

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları tamamlandı. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük finale yükseldi.





TFF 1. Lig yarı final play-off rövanş maçları sona erdi. Adana Demirspor golsüz eşitlikle biten ilk maçın rövanşında evinde Bursaspor'u Erkan Zengin, Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle 4-1 yenerek finale yükseldi.





Fatih Karagümrük ise 3-3'ün rövanşında deplasmanda Akhisarspor'u Sabo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükselen diğer takım oldu.





Adana Demirspor - Fatih Karagümrük finalinin galibi Süper Lig'e yükselen son takım olacak.