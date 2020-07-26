Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'e son bilet için iki aday /26 Temmuz 2020 23:42

Spor Toto Süper Lig'e son bilet için iki aday

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından bu sezon için Spor Toto Süper Lig'e yükselecek olan son ekibi belirleyecek olan play off mücadelelerinde finale kalan iki ekip belli oldu.

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TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları tamamlandı. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük finale yükseldi.

TFF 1. Lig yarı final play-off rövanş maçları sona erdi. Adana Demirspor golsüz eşitlikle biten ilk maçın rövanşında evinde Bursaspor'u Erkan Zengin, Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle 4-1 yenerek finale yükseldi.

Fatih Karagümrük ise 3-3'ün rövanşında deplasmanda Akhisarspor'u Sabo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükselen diğer takım oldu.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük finalinin galibi Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
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