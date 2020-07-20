Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu /20 Temmuz 2020 00:03

Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu. Ligin 33. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Ankaragücü, sahadan 1-0 mağlup ayrılınca bitime bir hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düştü.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent temsilcisi Ankaragücü, bitime 1 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

Ankaragücü, Ankara Eryaman Stadı'ndan Antalyaspor'u konuk etti. Konuk ekip 90+3. dakikada Adis Jahovic'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ankaragücü, aldığı bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı ve bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Uzatma anlarında gerginlik

Maçın uzatma bölümleri oynanırken Ankaragücülü Kitsiou ile oyundan çıkan Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş arasındaki sözlü tartışmanın ardından iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.

İki takımdan bi çok futbolcu ve teknik heyet olayı yatıştırmaya çalıştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’i Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu Sonraki Haber >>

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:00