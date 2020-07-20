Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent temsilcisi Ankaragücü, bitime 1 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.





Ankaragücü, Ankara Eryaman Stadı'ndan Antalyaspor'u konuk etti. Konuk ekip 90+3. dakikada Adis Jahovic'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.





Ankaragücü, aldığı bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı ve bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.





Uzatma anlarında gerginlik





Maçın uzatma bölümleri oynanırken Ankaragücülü Kitsiou ile oyundan çıkan Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş arasındaki sözlü tartışmanın ardından iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.





İki takımdan bi çok futbolcu ve teknik heyet olayı yatıştırmaya çalıştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’i Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.