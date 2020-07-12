Samanyolu Haber /Spor / İşte Süper Lig'e yükselen ilk takım /12 Temmuz 2020 20:09

İşte Süper Lig'e yükselen ilk takım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

SHABER3.COM

TFF 1. Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Adanaspor: 1-Hatayspor: 2 

STADYUM: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan

ADANASPOR: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu), Mbilla (Dk. 64 Eze), Roni (Dk. 71 Eren Keleş)

HATAYSPOR: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran), Rayane
 
GOLLER: Dk. 59 Roni (Adanaspor), Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)

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