Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım da belli oldu /31 Temmuz 2020 01:27

Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım da belli oldu

TFF 1. Lig play-off mücadelelerinde finale kalan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı maçta galip gelen taraf olan Fatih Karagümrük 36 yıl sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

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Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük arasında oynanan Süper Lig'e yükselme Play-Off mücadelesini Fatih Karagümrük, penaltı atışları sonucu 6-5 kazandı. Böylece Hatayspor ve Erzurumspor'un doğrudan yükseldiği sezonda, Süper Lig'e çıkan üçüncü takım Fatih Karagümrük oldu.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük, 40. dakikada Çağrı Ortakaya ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı İstanbul ekibi, 1-0 önde tamamladı.

Adana Demirspor, 69. dakikada Pa Dibba'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca 1-1 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca final maçı seri penaltı vuruşlarına gitti.

Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.

36 yıllık hasret sona erdi

Süper Lig'de mücadele edecek 6. İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Daha önce Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig biletini alan takımlar olmuştu.

Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bırakmış, Karagümrük ise Akhisarspor'u eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Adana Demirspor 1994-1995 sezonundan beri Süper Lig'den uzaktı. Fatih Karamgümrük ise son olarak1983-1984'te birinci klasmanda mücadele etmişti.
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