Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ilk teknik direktör değişikliği /16 Ağustos 2022 19:25

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ilk teknik direktör değişikliği

Maçın henüz 15. dakikasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in henüz ikinci haftası bitmişken ilk teknik direktör değişikliği haberi de geldi.

Maçın henüz 15. dakikasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu’nun görevine son verilmiştir.  Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.  Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ilk teknik direktör... Sonraki Haber >>

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat

Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:34