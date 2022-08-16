Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ilk teknik direktör değişikliği

Spor Toto Süper Lig'in henüz ikinci haftası bitmişken ilk teknik direktör değişikliği haberi de geldi.





Maçın henüz 15. dakikasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı ifade edildi.







Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu’nun görevine son verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş.

