Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'in gizli lideri /04 Şubat 2020 00:11

Spor Toto Süper Lig'in gizli lideri

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta da geride kaldı. Haftanın maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta Elazığ'da yaşanan ve Malatya'yı da etkileyen deprem nedeniyle BTC Türk Yeni Malatyaspor ile olan maçı ertelenen Trabzonspor ise haftayı lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde gizli lider olarak kapattı.

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Süper Lig'de 20. hafta geride kaldı. Lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenildi.

Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1
Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1
Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


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