Spor Toto Süper Lig'de zirve karıştı: İşte son puan durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişi kalmasına rağmen 3-1'i bulsa da skoru koruyamadı.





Evinde Gaziantep ile karşılaşan Galatasaray, son dakikada penaltıdan yediği golle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ligde galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu. Galatasaray, puanını 51 yapıp şampiyonluk yarışında ağır bir darbe daha alırken, Gaziantep ise 34 puana yükseldi.





Öte yandan, karşılaşmada gördüğü sarı kart ile sarı-kırmızılılarda Mariano cezalı duruma düştü. Mariano, zorlu Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.





Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni yendikten sonra oynadığı 4 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Rizespor'a da 2-0 mağlup olmuştu.





FENERBAHÇE MAĞLUP, SİVASSPOR SON ANLARDA...





Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönerken, Spor Toto Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Demir Grup Sivaspor, Konya deplasmanında 1 puanı son anlarda bulduğu golle alarak sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.





PUAN DURUMU







