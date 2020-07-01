Spor yapmadan 130 kilo verdi

Yahoo News’a konuşan 39 yaşındaki Zach Moore, bir zamanlar sadece hazır gıda tüketiyor, kahvaltılarda 3-4 yumurtalı sandviç, öğle yemeğinde pizza, akşamları da sosisli sandviç, hamburger ve patates kızartması yiyordu. Her gün 3-4 tane iki litrelik şişe kola tüketen adam tam 227 kilo ağırlığındaydı.







2013’te gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Moore, yaşananları şöyle anlattı:





“Sürekli kusma ve ishal başladı. Hastanede, öleceğimi düşündüğüm oldu. Hatta eşime ve oğluma veda mektubunu yazdım. Obezitenin öldürdüğünü biliyordum ve oğlumun mezarımı ziyaret etmesini istemiyordum. Sadece daha iyi bir baba olmak istiyordum. Onunla ne oyun oynayabiliyor, ne de ona bir şeyler öğretebiliyordum. Korkunç bir durumdu.”





Moore, hastanede bulunduğu süre içinde 20 kilo zayıfladı. Sonra alışkanlıklarını gözden geçirerek karbonhidratlar, domuz eti ve sığır etinden vazgeçen adam zayıflamaya devam etti. Bir yıl içinde ağırlığı 177 kiloya düştü.





Çok zor geçen ve 7 saat süren mide ameliyatının ardından bir yıl içinde 77 kilo daha veren Moore, çiftçi olmaya karar verdi ve tavuk, ördek, hindi, at ve keçi yetiştirmeye başladı. Çiftliğinde yetiştirdiği sebzelerle beslenen adam şeker, soya, buğday ve glüten içeren ürünlerden uzak durdu.







Yaşadığı yerde olmadığı için spor salonuna gitmediğini söyleyen Moore, zayıflamasına sadece sıkı diyetin yardımcı olduğunu kaydetti.



