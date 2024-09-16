Samanyolu Haber /Spor / Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti /16 Eylül 2024 17:17

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti. Çakır, yaklaşık iki yıldır beyin tümörü tedavisi görüyordu.

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Spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır hayatını kaybetti.

Şubat 2022’de beyin tümörüne yakalanan Çakır, 2 ay sonra ameliyat olurken iki buçuk yıldır tedavi görüyordu.

TFF'den yapılan paylaşımda Çakır için "Yazdığı kitaplarla spor basınının en üretken isimlerinden biri olan Ahmet Çakır, spor medyasına yönetici, yazar ve yorumcu olarak çok önemli katkılarda bulunmuştu" denildi.

Galatasaray Kulübü de Çakır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmişti. Tongsir, sosyal medya hesabından "Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi, rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsız olan Ahmet kardeşimi evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum" mesajını paylaşmıştı.

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır gazetecilik kariyeri boyunca Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Zaman, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.
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