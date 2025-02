Spor yazarları derbiyi yorumladı: Şampiyonluk gitti

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.



Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:





Ömer Üründül: YANLIŞINDA ISRAR EDİYOR



"Büyük kariyerine rağmen Mourinho kadar yaptığı yanlışta ısrar eden bir teknik adam görmedim. Defalarca vurguladım, bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda çift santrforun biri 39 yaşında, onların arkasında fizik gücü çok yetersiz Tadic oynarsa başarılı sonuç sadece tesadüflere bağlıdır. Ve bu Tadic 90 dakika sahada kaldı. Oğuz bir kanat forveti, dün iki çıkışı dışında adeta sağ bek oynadı. Bana göre takımın en iyileri 3'lü defans, kaleci İrfan ve büyük bir özveriyle yalnızları oynayan Fred. Galatasaray bu neticeyle ligde çok büyük bir avantaj elde etti. Büyük tecrübesiyle tansiyonu çok iyi düşüren ve sahada bir hakem otoritesi olduğunu hissettiren Vincic'i de kutlamak lazım." (Sabah)



Levent Tüzemen: TAKIM ÜZERİNDEKİ STRESİ ALDI



"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, prangalı bir düelloya dönüştü. İki hoca da savunma güvenliğini ön plana çıkardı, temponun yükselmesine izin vermediler. Galatasaray için kazanmak çok değerliydi, ama kaybetmemek aranın kapanmaması ve ikili averajı korumak adına önemliydi. Futbolda kazanamıyorsan kaybetme kuralı her zaman geçerlidir. Galatasaray, şampiyonluk yolunda yara almadı, elindeki avantajı devam ettirdi, bu beraberlik takım üzerindeki stresi aldığı gibi Okan hoca ve öğrencilerinin önlerine daha güvenli bakmalarını sağlayacaktır." (Fotomaç)





Engin Verel: ŞAMPİYONLUK GİTTİ



"İlk yarı Fenerbahçe şutlarda 4-2 üstün olsa da iki takımın kaleyi tutan şutunun olmaması ilginçti. Faul standardı da bir derbi için fazla değildi. İkinci yarıda da Mourinho bana göre korkak davrandı. Galatasaray için beraberlik zaten istenen ve yeterli sonuçtu. Kazanması gereken Mourinho buna yönelik hamlelerinde çok geç kaldı. Risk alıp, yüklendiğinde de yeterli sure yoktu. Bana göre bu beraberlikle şampiyonluk da gitti. Sadece fark 6 puan değil, ikili averaj da Galatasaray'dan yana." (Akşam)



Gürcan Bilgiç: SÜRPRİZ OLMADI



''İki takımın da "anların" peşine düşmesi sürpriz olmadı. Mourinho kendi sahasında kalmak yerine ön baskıyla rakibinin oyun boyunu uzattı. Akıl pasları yerini uzun toplara bıraktı. Szymanski ve Fred orta sahayı kapatarak rakibi merkezden uzaklaştırdı. Sonuçta ilk yarıda tek şutta kalan, pas koridorları tıkanan Galatasaray karşısında, ustalarının "doğru kararlarını" bekleyen Fenerbahçe vardı. İki tarafın da esas istediğini aldığı, iki cesaretsiz hocanın yönettiği maçta Sloven hakem Vincic'in yönetimi de bu yöndeydi. Kurt hakem takım tavırlarının farkında, kritik pozisyonlardaki faul kararları maçın dengede kalmasını da sağladı. Belli ki tembihlenmiş, her pozisyonu "acaba beni aldatıyorlar mı?" gözüyle seyretti. Ters kararları vardı ama çok tartışma olmadan maçı bitirdi. 13 hafta kaldı, heyecan devam ediyor." (Sabah)



Ahmet Çakar: TAMAMEN GALATASARAY LEHİNE



"Galatasaray'ın Lemina dışında çok da iyi oynayan oyuncusu yoktu. Anlaşılan o ki Okan Buruk da önce kaybetmeyeyim, haftalardır basit gol yeme kabusunu tekrar yaşamayalım düşüncesindeydi. Öyle ki daha önce birçok basit hatta köy takımı diye tanımlayacağımız takımlardan öyle goller yedi ki bu maçta yeseydi bunun telafisi çok güç olacaktı. Sonuçta kazanan çıkmadı. 6 puanlık fark devam ediyor, üstelik ikili averaj da tamamen Galatasaray lehine." (Sabah)



Erman Toroğlu: TEPKİ GÖSTERMEDİLER



"Mourinho, Talisca’yı oyuna almakta geç kaldı. Şu bir gerçek eğer maç kazanacaksan forvetlerin hem çabuk olacak hem de süratli. Dzeko kaliteli bir oyuncu ama hücum pozisyonunda depar atarken mevsimler değişiyor, rakip arkadan geliyor önüne geçiyor. Tadic de öyle. En-Nesyri’nin hava hakimiyeti iyi ama o da çok süratli değil. Fenerbahçe çoğu zaman defans yapan bir takım. Rakip defansı açık alanda yakalamak istiyor ama bazı oyuncuları bu sisteme uygun değiller. Beraberlik Galatasaray’a yarıyor ama Fener’e yaramıyor. Ama Fenerbahçe’ye yaramayan bu beraberliğe futbolcular tepki gösteremediler. Mourinho da gösteremedi. Bundan sonra Fenerbahçe’nin şampiyonluk kazanması için Galatasaray’ın ve Okan Buruk’un büyük hatalar yapması lazım" (Sözcü)