Samanyolu Haber /Spor / Spora büyük tehdit: Tokyo olimpiyatları tehlikede /25 Şubat 2020 17:11

Spora büyük tehdit: Tokyo olimpiyatları tehlikede

Şampiyona ve kupalar iptal oldu, salgın 2020 Tokyo olimpiyatı ve EURO 2020'nin İtalya'daki açılış maçı için endişe hakim

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Dünya henüz çare bulunamayan 'Koronavirüs salgını' ile sarsılırken, 24 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında Japonya'da gerçekleşecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın geleceği tartışılmaya başladı.

Japonya'da yaşanan ölümcül vakalar nedeniyle Tokyo kent yönetimi ve Japon hükümeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC ile  temasa geçti. Görüşmelerde henüz  'net' gibi bir karara varılmadığını, ancak bölgedeki spor etkinliklerinin peşi sıra ertelenmesinin endişe verici olduğu konusu masaya yatırıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, IOC'den henüz bir erteleme veya iptal kararının çıkmadığını ancak gelişmelerin yakından izlendiğini duyurdular.

Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı federasyonlar ise daha önceden katılacaklarını açıkladıkları Çin, Japonya G.Kore, İran, Tayvan ve Hindistan'daki turnuvalara  iptaller nedeniyle gidilmeyeceğini bildirdiler. Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, Dünya Senkronize Kupası, Okçuluk Dünya kupası, Masatenisi DÜnya Şampiyonası ilgili ülkelerce 'bilinmeyen' bir tarihe bırakıldı. Ayrıca  Tokyo'nun 'olimpiyat kotası' alan ülke ve sporculara sunduğu, "hazırlık" kamplarını da iptal etti. Geçen ay içinde Türkiye'den paralimpik sporcular Tokyo'yo gitmiş ve hazırlık kampı yapmıştı. Japon Ligi ise geçen hafta sonu 'kısa süreliğine' tatil edilmişti. 

Çin'in bulduğu iddia edilen grip aşısının işe yaramaması halinde Tokyo2020 ile ilgili nihai kararın alınacağı da sızan bilgiler arasında. Konu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da huzursuzluğa neden olurken, resmi görüş belirtmedi, ancak Bakanlık koridorlarında "olimpiyat iptal olur mu" telaşı yaşanıyor.

İTALYA'DA EURO 2018 SIKINTISI
Uzakdoğu'nun dışında en fazla ölümcül gelişmenin yaşandığı İtalya'da Koronavirüs alarmı üst seviyeye çıkarken, geçen hafta sonu İtalya Birinci Ligi Serie A'da 3 maçın tatil edilmesi, Haziran ayında İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için de istenmeyen gelişme olarak gösterildi. Roma'daki maçın yanı sıra İtalya grup aşaması ve eleme turlarına da ev sahipliği yapacak.

F1 İPTAL OLMUŞTU
 Spor ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın nisan ayında yapılması gereken 4. ayağı Şangay Grand-Prix'si, bu organizasyona para yatıran kulüplerin de isteği üzerine iptal edilmişti. Yine Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın da bu yıl yapılmayacağı duyurulmuştu.
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