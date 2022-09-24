Samanyolu Haber /Spor / Sporun efsane ismi Federer tenise veda etti /24 Eylül 2022 18:19

Sporun efsane ismi Federer tenise veda etti

Veda maçını yakın dostu İspanyol Rafael Nadal’la birlikte yapan Roger Federer gözyaşları içinde tenise veda etti.

SHABER3.COM

Tenisin efsane isimlerinden biri olan İsviçreli Roger Federer, son kez korta çıktı. Laver Kupası maçında Avrupa çiftler takımında, yakın dostu İspanyol Rafael Nadal’la birlikte yer aldı. Skorla kimsenin ilgilenmediği maçın sonucunda Federer gözyaşları içinde tenise veda etti.

Son yıllarda çektiği sakatlık sıkıntılarının ardından kortlara dönemeyen Federer, tenisi bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Son maçında yakın dostu ve rakibi Nadal’la oynamak istediğini belirten Federer’in bu dileği yerine getirildi. İkili maç boyunca yine tribündeki seyircilere güzel anlar yaşattı.

 ‘Big 4’ olarak adlandırılan büyük dörtlü; Federer, Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic ve İskoç Andy Murray turnuva öncesinde sıklıkla birlikte vakit geçirdi. 


Ünlü raket, sadece başarılarıyla değil sporseverlerin takdir ettiği karakteri, centilmenliği ve yardımseverliğiyle de her zaman örnek gösteriliyordu.

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