Samanyolu Haber /Spor / Spot Toto Süper Lig'in tercrübeli ismi futbolu bıraktı /09 Aralık 2021 21:44

Spot Toto Süper Lig'in tercrübeli ismi futbolu bıraktı

Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen 34 yaşındaki Faslı stoper Mehdi Benatia'nın futbolu bıraktığı belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Faslı stoper Mehdi Benatia sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Faslı savunma oyuncusunun, sakatlık sebebiyle futbola veda ettiği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Marsilya, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma, Bayern Münih, Juventus, Al-Duhail ve son olarak Vavacars Fatih Karagümrük formaları giydi.

Kariyerinde toplamda 398 maça çıkan tecrübeli futbolcu 24 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Fas Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan futbolcu 58 kez de milli formayı giydi ve 2 golle takımına katkıda bulundu.
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