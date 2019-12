Spotify 2019'un en'lerini açıkladı

Webtekno'nun aktardığına göre ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify da kullanıcılarının en fazla dinlediği, takip ettiği isimleri açıkladı.







En fazla dinlenen şarkıcılar: Spotify’da 2019 yılında Post Malone, 6.5 milyar dinlemeyle en fazla dinlenen sanatçı oldu. Söz yazarı da olan ünlü şarkıcı, 12 haftadır yayında olan albümü Hollywood’s Bleeding ile Spotify’ın Wrapped listesine girmeyi başardı.





Post Malone, Swae Lee ile beraber hazırladığı 'Sunflower' (Spiderman: Into the Spiderverse) şarkısı yılın en fazla dinlenen üç şarkısından biri oldu ve sanatçıyı üç ana kategori de listeye sokmayı başardı.





Post Malone’un ardından en fazla dinlenen şarkıcı, Grammy Ödüllü 17 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish oldu. Billie Eilish, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' albümü ile Spotify’da 6 milyar dinlenmeye ulaştı. Eilish’in albümü 2019 yılında en fazla dinlenen albümü de oldu. Ünlü şarkıcının hit parçası olan 'Bad guy' da 2019’un en fazla dinlenen ikinci şarkısı oldu.





Spotify’da 2019 yılında en fazla dinlenen şarkı Camila Cabello ve Shawn Mendes’in şarkısı 'Señorita' oldu. Señorita’yı Billie Eilish’in 'Bad guy'ı izleyerek ikinci oldu. Bad guy’ın arkasından Post Malone ve Swae Lee’nin beraber seslendirdiği 'Sunflower' Spotify’da 2019 yılında en fazla dinlenen şarkı oldu.





En fazla dinlenen podcastler: 2019 yılı Spotify’da podcastlerin daha fazla dinlendiği yıl oldu denilebilir. Spotify, şu anda 500.000’den fazla podcast başlığı olduğunu açıkladı. Bu sayı 2018 yılı ile karşılaştırıldığında, podcast sayısında yüzde 50’den fazla bir büyüme göze çarpıyor. Spotify dinleyicileri de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 39 daha fazla podcast dinlediler.





Spotify’da 2019 yılında bütün dünyada en fazla dinlenen podcast The Joe Budden Podcast with Rory and Mal oldu. Bütün dünyada en fazla dinlenen ikinci podcast ise My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark olurken, üçüncü Gemischtes Hack oldu.





Spotify’da 2019 yılında dinleyicilerin en fazla dinlediği podcastler, komedi türündeki podcastler oldu.





2010’dan beri Spotify’da en fazla dinlenenler: Spotify, bu yıl aynı zamanda son 10 yılda Spotify’da en fazla dinlenenleri de sıraladı. Spotify’da son on yılda en fazla dinlenen şarkıcı Drake oldu. Drake’in ardından ikinci Ed Sheeran olurken, üçüncü Post Malone oldu.





Spotify’da 2010’dan bu yana en fazla dinlenen şarkı Ed Sheeran’ın 'Shape of You'su oldu. Shape of You’nun ardından Drake, Kyla ve Wizkid’in beraber seslendirdiği 'One Dance' ikinci şarkı oldu. Üçüncü şarkı ise 21Savage ve Post Malone’un beraber seslendirdiği 'Rockstar' oldu.





Spotify’ın 2019 yılı en çok dinlenenleri

En çok dinlenen şarkıcılar:





Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bab Bunny





En çok dinlenen kadın şarkıcılar:





Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camilo Cabello

Halsey





En çok dinlenen erkek şarkıcılar:





Post Malone

Ed Sheeran

Bab Bunny

Khalid

J Balvin





En çok dinlenen şarkılar:





“Señorita”- Camila Cabello, Shawn Mendes

“bad guy”- Billie Eilish

“Sunflower”- Post Malone, Swae Lee

“7 Rings”- Ariana Grande

“Old Town Road- Remix”- Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

En çok dinlenen albümler:

When we All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding- Post Malone

thank u, next- Ariana Grande

No.6 Collaborations Project- Ed Sheeran

Shawn Mendes- Shawn Mendes





En çok dinlenen podcastler:





The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Gemischtes Hack

Fest & Flauschig

The Misfits Podcast

En çok dinlenen Spotify orijinal podcastleri:

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

Gemischtes Hack

Fest & Flauschig

Serial Killers

Herrengedeck - Der Podcast





Spotify’da 2010- 2019 arasında en çok dinlenenler...

On yılın en fazla dinlenen şarkıcısı:





Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem





On yılın en fazla dinlenen kadın şarkıcısı:





Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyonce





On yılın en fazla dinlenen erkek şarkıcısı:





Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Eminem

The Weeknd





On yılın en fazla dinlenen şarkısı:





“Shape of You”- Ed Sheeran

“One Dance”- Drake, Kyla, Wizkid

“rockstar (feat. 21Savage)- 21Savage, Post Malone

“Closer”- Halsey, The Chainsmokers

“Thinking out Loud”- Ed Sheeran