Samanyolu Haber /Teknoloji / Spotify da hikaye özelliğini getiriyor /30 Kasım 2020 15:44

Spotify da hikaye özelliğini getiriyor

Milyonlarca kullanıcıya sahip online müzik platformu Spotify da 'Hikaye' özelliğini aktif etmeye hazırlanıyor. Şimdilik deneme aşamasında olan özelliğin bazı çalma listelerinde aktif edildiği görüldü.

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İlk olarak Snapchat'ın sunduğu, ardından Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn ve son olarak Twitter'ın katıldığı 'hikaye' furyasına Spotify da ilk adımı attı. 

3 çalma listesinde uygulanıyor

Platformda 'Christmas Hits', 'Tear Drop' ve Megan Thee Stallion'un 'Good News' isimli albümü için oluşturulan oynatma listelerinde hikayelerin yer aldığı görüldü. 

'Christmas Hits'in hikayelerinde, listede parçaları bulunan Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ve Pentatonix gibi isimler Noel'e ilişkin en sevdikleri özellikleri anlattıkları görüldü. 

Doğrulanmış bir Twitter kullancısı tarafından paylaşılan bir video, henüz test aşamasında olan hikayeler özelliğinin Spotify'da nasıl gözüktüğünü ortaya koydu.  

Spotify'dan açıklama

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spotify'da, kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları, daha geniş kullanıcı deneyimimize giden yolu açıyor ve bazıları ise yalnızca önemli dersler çıkarmamızı sağlıyor. Şu anda gelecek planları hakkında paylaşacak başka haberimiz yok" denildi. 

Şimdilik sadece çalma listelerinde görünen özelliğin sanatçılar ve dinleyiciler tarafından da kullanılabilir hale getirileceği tahmin ediliyor. Şu an test aşamasında olan hikaye özelliğinin tüm kullanıcıların erişimine açılıp açılmayacağı ise henüz belirsiz. 

Platformun hikaye özelliğini devreye sokmak istediği geçen yıl da gündeme gelmişti. 

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