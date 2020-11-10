Samanyolu Haber /Teknoloji / Spotify’dan podcast dinleyenlere özel yenilik /10 Kasım 2020 21:00

Spotify’dan podcast dinleyenlere özel yenilik

İsveç merkezli müzik devi Spotify, podcast dinleyenler için özel bir seçenek üzerinde çalışıyor.Müzik devinin özel bir podcast abonelik paketi için hazırlık içerisinde olduğu öğrenildi.

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Chip Online’ın haberine göre Spotify, kullanıcılarından bazılarına podcastlere fazladan ödeme yapma konusunda nasıl hissedeceklerini soran anketler gönderiyor. 

Bu durum da Spotify’ın podcastler için yeni bir ödeme seçeneği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Şu anda Spotify'da podcastleri dinlemek ücretsiz, ancak aralara reklam giriyor.Yeni aboneliğin ayda 2,99 ile 7,99 dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Bu seçenek sayesinde Spotify kullanıcıları sadece Spotify'a özgü içeriğe, yayınlara önceden erişime ve reklamsız bir podcast dinleme deneyimine sahip olacak.
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