Spotify, Discord ve Snapchat'te erişim sorunu yaşandı

Evrensel'de yer alan habere göre Milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, Discord, Snapchat ve Etsy gibi sitelerde yaşanan kesinti sosyal medyada gündem oldu. Google Cloud platformunda yaşanan sorun nedeniyle birçok siteye erişilemedi.





Ağ sorunu sonrası siteler 404 hatası verirken, birçok kullanıcı ise uygulamaya erişemediklerini sosyal medyada paylaştı.





Google tarafından yapılan açıklamada “Bulut Ağı (Google Cloud) ile ilgili sorun kısmen çözüldü” denildi. Google’ın sayfasında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “16 Kasım 2021, 09:53 itibaren Cloud Networking ile ilgili bir sorun yaşıyoruz. Ekibimiz sorun üzerinde çalışmalara devam ediyor. Yaşanan aksaklıktan etkilenen herkesten özür dileriz.





Spotify, sorunlardan haberdar olduğunu ve kendi sitesinde araştırdığını resmi Twitter hesabından duyurdu.