Spotify kullananlar bu habere dikkat

Sesli kitap uygulamalarının sayısı artarken Spotify da bu özelliği bünyesine ekliyor. Zaten bir süre önce sesli kitapları satın almayı ya da doğrudan uygulama üzerinden dinlemeye olanak sağlayacağı bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkan şirket, özelliği yakında kullanıma açıyor.Özellik şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılara açılmış durumda ve yaklaşık 300 bin kitaplık bir kütüphane sunuluyor. Kullanıcılar aldıkları kitapları Spotify üzerinden de rahatlıkla dinleyebiliyor. Spotify'ın temel mantığı gibi burada da kullanıcı zevkleri ve tercihlerine göre öneriler sunulacak.