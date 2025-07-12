Samanyolu Haber /Gündem / Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu? /12 Temmuz 2025 00:53

Spotify, Türkiye’den çekiliyor mu?

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden The Times’ın aktardığına göre Türkiye hükümetiyle çalma listeleri nedeniyle karşı karşıya gelen Spotify, Türkiye’deki faaliyetlerini gözden geçirme kararı aldı.

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Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma ve platformda yer alan içeriklere ilişkin hükümetten gelen eleştiriler nedeniyle Spotify’in Türkiye pazarından çekilmeyi değerlendirildiği açıklandı.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz hafta Spotify hakkında rekabeti zedeleyici uygulamalarla hareket edip etmediği hakkında resmî bir inceleme süreci başlattığını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da, Spotify’da dini değerlere yönelik saygısız içeriklerin bulunduğu yönünde bir açıklama yapmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef alan çalma listelerini ‘sinsi ve kışkırtıcı’ olarak niteleyen Mumcu, bu içeriklerin “Türk milletinin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını, toplumun birlik ve beraberliğini hedef aldığını” iddia etmişti.

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, bahsi geçen çalma listeleri arasında en çok dikkat çeken başlıklar, “Emine Erdoğan’ın altın musluğu bozulduğunda dinlediği şarkılar” ve yine “Emine Erdoğan’ın sarayı temizlerken dinlediği şarkılar.”

2015’te dönemin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘Ankara’da yaptırdığı 1000 odalı cumhurbaşkanlığı külliyesinde altın kaplamadan tuvalet olduğunu’ söylemişti. Erdoğan iddiayı reddetmiş ve Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açmıştı. Mahkemeyse davayı reddetmişti.

Spotify’dan 4 Temmuz’da yapılan açıklamada “Yasal çerçevelere tam uyum içinde faaliyet yürütüyoruz. Ancak soruşturmanın kapsamı hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz” denilmişti.

Rekabet Kurumunun şirket hakkında haksız rekabet iddiasıyla soruşturma başlatmasının yanısıra şirketten ayrıca Türkiye’de fiziksel bir ofis açması talep ediliyor. Rekabet Kurumu, Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı ve telif dağıtımında adil olmayan uygulamalara başvurduğu iddialarını inceliyor.

2013 yılında Türkiye pazarına giren Spotify’ın ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Buna rağmen Türkiye pazarı şirket için önemli bir gelir kaynağı değil. Spotify’ın premium abone sayısı 268 milyon. Şirketin toplam aylık kullanıcı sayısıysa 678 milyon. Şirket daha önce 2021 yılında, RTÜK’ün‘uygunsuz içerikleri’ sansürleme tehdidi üzerine Türkiye’yle benzer bir kriz yaşamıştı.
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