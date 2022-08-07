Samanyolu Haber /Gündem / Spotify'a 'dini değerleri aşağılama'dan soruşturma /07 Ağustos 2022 15:01

Spotify'a 'dini değerleri aşağılama'dan soruşturma

Müzik şirketi Spotify hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, kullanıcılar tarafından oluşturulan müzik listelerine verilen isimlerin “dini değerleri aşağıladığı” ve “devlet büyüklerine hakaret içerdikleri iddiasıyla CİMER’e yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi.

Spotify'a 'dini değerleri aşağılama'dan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik şirketi Spotify hakkında soruşturma başlatıldı. CİMER üzerinden yapılan şikayetlerde Spotify kullanıcılarının oluşturdukları müzik listelerine verilen başlıklarda “dini değerlerin aşağılandığı” ve “devlet büyüklerine hakaret edildiği” iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Liste başlıklarında neler var?
Şikâyete konu dinleme listelerine verilen başlıklardan bazıları şöyle:

“Allah'ın telefon zil sesi”, “Hz. Muhammed'in devesiyle yanlarken dinledikleri”, “Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar”, “Hz. Muhammed görse Kuran'a ekler”, “Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar”, “Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar”, “Hz. Muhammed'in miraca yükselirken dinlediği şarkılar”, “Allah yasaklı meyve anonsu yaptığı sırada Hz. Meryem bu listeyi dinlerken anonsu duymadı”, “Kerbela olayında Hz. Ali'yi gazlayan şarkılar”, “Hz. Ali'nin halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar.”
Savcılık incelemeleri sonucunda, kullanıcıların hazırladıkları müzik listelerinin Spotify’ın onayından geçtiği kaydedildi.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia etti
CİMER’e yapılan şikayetlerden birinde şikayetçi, Spotify’da “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret edildiğini ve dini değerlerin aşağılandığını” iddia etti. Başvuruda, “Spotify tarafından vergi kaçırıldığı ve devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı” da ileri sürüldü. Şikayetçinin, dilekçesinde; “can güvenliğinin tehlikede olacağını” iddia ederek ayrıca yardım talep ettiği görüldü.
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