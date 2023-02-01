Spotify'a da zam geldi

İsveç merkezli müzik veri akışı sistemi Spotify, abonelik üretlerine zam yapma kararı aldı.



Webtekno'nun haberine göre, yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine bildiren Spotify, resmi internet sitesinde de güncel fiyatları açıkladı.



Zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14,99 TL, bireysel üyelikler 29,99 TL, aile üyelikleri ise 49,99 TL yükseldi.



Dünya çapında 200 milyonun üzerinde ücretli kullanıcı sayısı olan Spotify, en son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu.