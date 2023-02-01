Samanyolu Haber /Teknoloji / Spotify'a da zam geldi /01 Şubat 2023 17:16

Spotify'a da zam geldi

Spotify, 'premium’ üyelik ücretlerine zam yaptı. Yeni fiyatları, Şubat 2023’ten itibaren geçerli olacak.

SHABER3.COM

İsveç merkezli müzik veri akışı sistemi Spotify, abonelik üretlerine zam yapma kararı aldı.

Webtekno'nun haberine göre, yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine bildiren Spotify, resmi internet sitesinde de güncel fiyatları açıkladı.

Zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14,99 TL, bireysel üyelikler 29,99 TL, aile üyelikleri ise 49,99 TL yükseldi.

Dünya çapında 200 milyonun üzerinde ücretli kullanıcı sayısı olan Spotify, en son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spotify'a da zam geldi Sonraki Haber >>

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:14