Samanyolu Haber /Teknoloji / Spotify'dan yeni özellik /24 Haziran 2021 20:57

Spotify'dan yeni özellik

İsveçli müzik devi Spotify, yeni bir özelliğe imza atıyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkan "Sana Özel" özelliği için özel bir etkinlik düzenleyen Spotify, sadece iki kişinin dahil olabileceği yeni müzik listesi Füzyon'u tanıttı.

SHABER3.COM

Sadece davet ile çalışan ve iki kişiye mahsus olan bu müzik listesi sayesinde seçtiğiniz kişiyle müzik zevkinizin ne kadar uyuştuğunu görebilir, dinlemekten hoşlandığınız şarkıları Spotify üzerinden paylaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda Sadece Sen özelliği ile her bir kullanıcının müzik zevkini hikayeleştirerek kişisel bir deneyim sunan Spotify, kısa bir süre önce kullanılmaya başlanan Füzyon (Blend) özelliğini tanıttı. Füzyon sayesinde kullanıcılar, müzik zevkinden hoşlandığı insanları etkileşime geçerek, sadece iki kişiye özgün şarkı listeleri oluşturabilecek.

Bugün gerçekleşen Spotify etkinliğinde konuşan Spotify Kişiselleştirmeden Sorumlu Kıdemli Ürün Direktörü Ziad Sultan, Füzyon'un henüz beta aşamasında olduğunu ancak yakın zamanda dünyadaki tüm kullanıcıların kullanabileceğini dile getirdi.

Spotify Füzyon sayesinde ikili ilişkilerin güçleneceğini belirten Ziad, şu ifadeleri kullandı: "Füzyon'a sadece bir arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Daveti gönderdikten sonra ikinizin müzik zevkinden ortaya çıkan bir çalma listesi karşınıza çıkıyor. Bu sayede flörtleşmek bile daha eğlenceli bir hale gelecek, romantik şarkılarla karşınızdakine gizli mesajlar gönderebileceksiniz."

Spotify Füzyon nasıl kullanılır? 

Spotify Füzyon'u deneyimlemek isterseniz ilk önce Sadece Sen sekmesine tıklamalı, ardından Füzyon'u seçmelisiniz. Eğer platformu İngilizce kullanıyorsanız da Only You'ya gelip ardından Blend'i seçmelisiniz. Karşınıza çıkan ekranda "Arkadaşını davet et" seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan linki kiminle Füzyon yaratmak istiyorsanız onunla paylaşmalısınız. Arkadaşınız davetinizi kabul ettiği takdirde sadece ikinize özel olan Füzyon listesini oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spotify'dan yeni özellik Sonraki Haber >>

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:27