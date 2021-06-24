Spotify'dan yeni özellik

Sadece davet ile çalışan ve iki kişiye mahsus olan bu müzik listesi sayesinde seçtiğiniz kişiyle müzik zevkinizin ne kadar uyuştuğunu görebilir, dinlemekten hoşlandığınız şarkıları Spotify üzerinden paylaşabilirsiniz.







Geçtiğimiz haftalarda Sadece Sen özelliği ile her bir kullanıcının müzik zevkini hikayeleştirerek kişisel bir deneyim sunan Spotify, kısa bir süre önce kullanılmaya başlanan Füzyon (Blend) özelliğini tanıttı. Füzyon sayesinde kullanıcılar, müzik zevkinden hoşlandığı insanları etkileşime geçerek, sadece iki kişiye özgün şarkı listeleri oluşturabilecek.





Bugün gerçekleşen Spotify etkinliğinde konuşan Spotify Kişiselleştirmeden Sorumlu Kıdemli Ürün Direktörü Ziad Sultan, Füzyon'un henüz beta aşamasında olduğunu ancak yakın zamanda dünyadaki tüm kullanıcıların kullanabileceğini dile getirdi.





Spotify Füzyon sayesinde ikili ilişkilerin güçleneceğini belirten Ziad, şu ifadeleri kullandı: "Füzyon'a sadece bir arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Daveti gönderdikten sonra ikinizin müzik zevkinden ortaya çıkan bir çalma listesi karşınıza çıkıyor. Bu sayede flörtleşmek bile daha eğlenceli bir hale gelecek, romantik şarkılarla karşınızdakine gizli mesajlar gönderebileceksiniz."





Spotify Füzyon nasıl kullanılır?





Spotify Füzyon'u deneyimlemek isterseniz ilk önce Sadece Sen sekmesine tıklamalı, ardından Füzyon'u seçmelisiniz. Eğer platformu İngilizce kullanıyorsanız da Only You'ya gelip ardından Blend'i seçmelisiniz. Karşınıza çıkan ekranda "Arkadaşını davet et" seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan linki kiminle Füzyon yaratmak istiyorsanız onunla paylaşmalısınız. Arkadaşınız davetinizi kabul ettiği takdirde sadece ikinize özel olan Füzyon listesini oluşturmaya başlayabilirsiniz.