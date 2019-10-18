Samanyolu Haber /Gündem / Sputnik Arapça: TSK bombardımanında 21 sivil öldü /18 Ekim 2019 22:01

Sputnik Arapça: TSK bombardımanında 21 sivil öldü

Ateşkesin ilan edilmesinin ardından bugün TSK kuvvetlerinin Resulayn’daki sivillerin bulunduğu noktaları bombardıman altında tuttuğu iddia edildi. Resulayn yakınlarındaki birkaç köye kısa süre önce Suriye ordusu girdi.

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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Resulayn kentinde, yerlerinden edilmiş sivillerin konvoylarının Türkiye’ye ait savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddia edildi.

Sputnik Arapça’da yer alan habere göre Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 21 sivil öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Tel Tamr Hastanesi'ndeki bir görevli Sputnik Arapça’ya verdiği demeçte “Resul Ayn köylerinde Türk bombardımanı son zamanların en büyük göç hareketine neden oldu. Türk savaş uçakları Tal Tamr yolu üzerinde Resulayn yolunda kaçan sivil konvoylarını hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var” dedi.

‘ATEŞKESİN İLANINDAN SONRA BOMBARDIMAN BİR SAAT DAHA DEVAM ETTİ’

Sputnik’e konuşan yerel kaynak, ABD-Türkiye’nin bir ateşkes anlaşmasına varmasına rağmen Türk askeri harekatının devam ettiğini söyledi.

İddiaya göre Türk bombardımanı Resulayn köylerinde bir saate kadar durmadı.

Bu sabahtan beri Resulayn bölgesinde 21 sivilin öldüğü ve 60'tan fazla sivilin yaralandığı kaydedilirken bu insanların Tal Tamr şehrine doğru kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Tal Tamr, hastanesinin maksimum kapasitede çalıştığı ve yaralılara yardım etmek için yeterli imkan olmadığı aktarıldı.

SURİYE ORDUSU İLERLİYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın duyurduğuna göre Suriye Arap Ordusu, Haseke eyaletinin batısındaki Tal Tamr'ın batı kırsalında, Al-Salmas ve Umm Al-Khair köyleri de dahil olmak üzere yeni köylere girdi.
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